Губернатор Курской области Смирнов назвал количество потерянных населенных пунктов

В России сообщили количество захваченных населенных пунктов в Курской области
12 августа 2024 16:23
Военная техника в Курской области. Фото: росСМИ
Боевые действия в Курской области России продолжаются шестой день. За время наступления проукраинские военные смогли захватить 28 населенных пунктов в регионе.
Об этом заявил временный глава региона Алексей Смирнов во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным.
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"Сейчас ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов", — сказал Смирнов.
По его словам, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту 40 километров.
Кроме того, в "украинской оккупации" якобы находится около 2 000 россиян, о судьбе которых "ничего не известно".
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