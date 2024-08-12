Губернатор Курской области Смирнов назвал количество потерянных населенных пунктов

Военная техника в Курской области. Фото: росСМИ

Боевые действия в Курской области России продолжаются шестой день. За время наступления проукраинские военные смогли захватить 28 населенных пунктов в регионе.

Об этом заявил временный глава региона Алексей Смирнов во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным.

Читайте также:

Прорыв в Курской области

"Сейчас ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов", — сказал Смирнов.

По его словам, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту 40 километров.

Кроме того, в "украинской оккупации" якобы находится около 2 000 россиян, о судьбе которых "ничего не известно".