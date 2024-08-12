Губернатор Курської області Смирнов назвав кількість втрачених населених пунктів

Військова техніка в Курській області. Фото: росЗМІ

Бойові дії в Курській області Росії тривають шостий день. За час наступу проукраїнські військові змогли захопити вже 28 населених пунктів у регіоні.

Про це заявив тимчасовий голова регіону Олексій Смирнов під час онлайн наради з президентом Володимиром Путіним.

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"Наразі ситуація в регіоні складна. На сьогодні під контролем противника перебуває 28 населених пунктів", — сказав Смирнов.

За його словами, глибина проникнення на територію Курської області становить 12 кілометрів, ширина по фронту 40 кілометрів.

Крім того, в "українській окупації" нібито перебуває близько 2 000 росіян, про долю яких "нічого невідомо".