После атаки ударных БпЛА в Ростовской области утром 13 июля горит нефтебаза

Дым от пожара на нефтебазе в Ростовской области. Фото: скриншот видео

Ночь на 13 июля в российской Ростовской области была неспокойной. Регион атаковали ударные БпЛА. В результате этой атаки произошел пожар на нефтебазе.

Об этом утром в субботу, 13 июля, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Скриншот сообщения Василия Голубева

Что известно об атаке ударных беспилотников на Ростовскую область ночью 13 июля

По словам губернатора региона, около 04:00 произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг. На месте работают пожарные. В борьбе с пламенем участвуют 49 пожарных и 14 единиц техники. Информация уточняется.

Атаку на нефтебазу в Ростовской области прокомментировал в своем утреннем обращении спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

"Сегодняшний утренний кофе тоже будет с ростовским оттенком. "Кофе по-цимлянски" — как звучит! Очередная нефтебаза. Очередной боевой комар выполнил свою боевую задачу баристы и приготовил вам кофе по-цимлянски Ростовской области", — сказал военный.

Напомним, ночью во вторник 9 июля в нескольких областях России прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников в Ростовской области вспыхнули трансформаторы на электроподстанции, а в городе Калач-на-Дону Волгоградской области загорелась нефтебаза.

Также мы сообщали о том, что российская ракета "Калибр", выпущенная оккупантами в направлении Украины, упала и взорвалась в степи возле одного из сел Калмыкии. На месте взрыва образовалась воронка, а вокруг разлетелись обломки.