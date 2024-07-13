Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Ростовской области после атаки БпЛА горит нефтебаза arrow

В Ростовской области после атаки БпЛА горит нефтебаза

13 июля 2024 07:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
После атаки ударных БпЛА в Ростовской области утром 13 июля горит нефтебаза
Дым от пожара на нефтебазе в Ростовской области. Фото: скриншот видео
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночь на 13 июля в российской Ростовской области была неспокойной. Регион атаковали ударные БпЛА. В результате этой атаки произошел пожар на нефтебазе.

Об этом утром в субботу, 13 июля, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Читайте также:
После атаки беспилотников в Ростовской области утром 13 июля горит нефтебаза
Скриншот сообщения Василия Голубева

Что известно об атаке ударных беспилотников на Ростовскую область ночью 13 июля

По словам губернатора региона, около 04:00 произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоили третий ранг. На месте работают пожарные. В борьбе с пламенем участвуют 49 пожарных и 14 единиц техники. Информация уточняется.

Атаку на нефтебазу в Ростовской области прокомментировал в своем утреннем обращении спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

"Сегодняшний утренний кофе тоже будет с ростовским оттенком. "Кофе по-цимлянски" — как звучит! Очередная нефтебаза. Очередной боевой комар выполнил свою боевую задачу баристы и приготовил вам кофе по-цимлянски Ростовской области", — сказал военный.

Напомним, ночью во вторник 9 июля в нескольких областях России прогремели взрывы. В результате атаки беспилотников в Ростовской области вспыхнули трансформаторы на электроподстанции, а в городе Калач-на-Дону Волгоградской области загорелась нефтебаза.

Также мы сообщали о том, что российская ракета "Калибр", выпущенная оккупантами в направлении Украины, упала и взорвалась в степи возле одного из сел Калмыкии. На месте взрыва образовалась воронка, а вокруг разлетелись обломки.

пожар беспилотники обстрелы нефть Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля