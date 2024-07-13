Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Ростовській області після атаки БпЛА горить нафтобаза arrow

У Ростовській області після атаки БпЛА горить нафтобаза

13 липня 2024 07:59
Чекарьова Марія - редактор
Після атаки ударних БпЛА в Ростовській області вранці 13 липня горить нафтобаза
Дим від пожежі на нафтобазі в Ростовській області. Фото: скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

Ніч проти 13 липня в російській Ростовській області була неспокійною. Регіон атакували ударні БпЛА. Унаслідок цієї атаки сталася пожежа на нафтобазі.

Про це вранці в суботу, 13 липня, повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Читайте також:
Після атаки безпілотників у Ростовській області вранці 13 липня горить нафтобаза
Скриншот повідомлення Василя Голубєва

Що відомо про атаку ударних безпілотників на Ростовську область уночі 13 липня

За словами губернатора регіону, близько 04:00 сталося займання на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Пожежі присвоїли третій ранг. На місці працюють пожежники. У боротьбі з полум'ям беруть участь 49 вогнеборців і 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється.

Атаку на нафтобазу в Ростовській області прокоментував у своєму ранковому зверненні речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Сьогоднішня ранкова кава теж буде з ростовським відтінком. "Кава по-цимлянськи" — як звучить! Чергова нафтобаза. Черговий бойовий комар виконав своє бойове завдання баристи та приготував вам каву по-цимлянськи Ростовської області", — сказав військовий.

Нагадаємо, уночі у вівторок 9 липня в декількох областях Росії прогриміли вибухи. Унаслідок атаки безпілотників у Ростовській області спалахнули трансформатори на електропідстанції, а в місті Калач-на-Дону Волгоградської області загорілася нафтобаза.

Також ми повідомляли про те, що російська ракета "Калібр", яку окупанти випустили в напрямку України, впала й вибухнула у степу біля одного із сіл Калмикії. На місці вибуху утворилася вирва, а навколо розлетілися уламки.

пожежа безпілотники обстріли нафта Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня