Після атаки ударних БпЛА в Ростовській області вранці 13 липня горить нафтобаза

Дим від пожежі на нафтобазі в Ростовській області. Фото: скриншот відео

Ніч проти 13 липня в російській Ростовській області була неспокійною. Регіон атакували ударні БпЛА. Унаслідок цієї атаки сталася пожежа на нафтобазі.

Про це вранці в суботу, 13 липня, повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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Скриншот повідомлення Василя Голубєва

Що відомо про атаку ударних безпілотників на Ростовську область уночі 13 липня

За словами губернатора регіону, близько 04:00 сталося займання на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Пожежі присвоїли третій ранг. На місці працюють пожежники. У боротьбі з полум'ям беруть участь 49 вогнеборців і 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється.

Атаку на нафтобазу в Ростовській області прокоментував у своєму ранковому зверненні речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

"Сьогоднішня ранкова кава теж буде з ростовським відтінком. "Кава по-цимлянськи" — як звучить! Чергова нафтобаза. Черговий бойовий комар виконав своє бойове завдання баристи та приготував вам каву по-цимлянськи Ростовської області", — сказав військовий.

Нагадаємо, уночі у вівторок 9 липня в декількох областях Росії прогриміли вибухи. Унаслідок атаки безпілотників у Ростовській області спалахнули трансформатори на електропідстанції, а в місті Калач-на-Дону Волгоградської області загорілася нафтобаза.

Також ми повідомляли про те, що російська ракета "Калібр", яку окупанти випустили в напрямку України, впала й вибухнула у степу біля одного із сіл Калмикії. На місці вибуху утворилася вирва, а навколо розлетілися уламки.