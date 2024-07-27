Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Румынии ответили, почему не будут сбивать "шахеды" над Украиной arrow

В Румынии ответили, почему не будут сбивать "шахеды" над Украиной

27 июля 2024 04:14
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака БпЛА — почему Румыния не будет сбивать дроны РФ над Украиной
Испытание систем Patriot. Иллюстративное фото: US Army
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна не может сбивать российские ударные беспилотники над Украиной, поскольку "это еще не позволено". Румыния не может открыть огонь на украинской территории.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Румыния не будет сбивать дроны над Украиной

Румынский премьер отреагировал на недавнюю находку фрагментов российских беспилотников на территории страны.

"Для того чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не позволено. Я не слышал ни о каком решении по этому вопросу", — отметил Чолаку.

Он пояснил, что согласно данным воздушной разведки, Украина обычно сбивает дроны РФ у границы с Румынией в районе Дуная.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", — подчеркнул чиновник.

Чолаку добавил, что после ситуаций с обломками дронов России приняли меры безопасности и усилили патрулирование воздушного пространства страны.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, что во время российской атаки на юг Украины 25 июля несколько ударных дронов пересекли границу Румынии, впоследствии на территории страны обнаружили обломки беспилотников.

Также незадолго до этого в ночь на 24 июля в результате очередной атаки на Украину россияне нанесли удар "шахедом" в районе румынской деревни Плауру, расположенной в 300 метрах от порта Измаил. В ответ на это Министерство обороны страны усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло в воздух истребители F-16.

Добавим, что в НАТО отреагировали на взрыв российского беспилотника в Румынии. Там обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки не увидели.

НАТО Румыния беспилотники Украина обстрелы оккупанты война в Украине війна Россия атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом