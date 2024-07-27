Атака БпЛА — почему Румыния не будет сбивать дроны РФ над Украиной

Испытание систем Patriot. Иллюстративное фото: US Army

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна не может сбивать российские ударные беспилотники над Украиной, поскольку "это еще не позволено". Румыния не может открыть огонь на украинской территории.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 в пятницу, 26 июля.

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Румынский премьер отреагировал на недавнюю находку фрагментов российских беспилотников на территории страны.

"Для того чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не позволено. Я не слышал ни о каком решении по этому вопросу", — отметил Чолаку.

Он пояснил, что согласно данным воздушной разведки, Украина обычно сбивает дроны РФ у границы с Румынией в районе Дуная.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", — подчеркнул чиновник.

Чолаку добавил, что после ситуаций с обломками дронов России приняли меры безопасности и усилили патрулирование воздушного пространства страны.

Удар российского дрона по Румынии

Напомним, что во время российской атаки на юг Украины 25 июля несколько ударных дронов пересекли границу Румынии, впоследствии на территории страны обнаружили обломки беспилотников.

Также незадолго до этого в ночь на 24 июля в результате очередной атаки на Украину россияне нанесли удар "шахедом" в районе румынской деревни Плауру, расположенной в 300 метрах от порта Измаил. В ответ на это Министерство обороны страны усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло в воздух истребители F-16.

Добавим, что в НАТО отреагировали на взрыв российского беспилотника в Румынии. Там обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки не увидели.