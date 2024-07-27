Атака БпЛА — чому Румунія не буде збивати дрони РФ над Україною

Випробування систем Patriot. Ілюстративне фото: U.S. Army

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна не може збивати російські ударні безпілотники над Україною, оскільки "це ще не дозволено". Румунія не може відкрити вогонь по українській території.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 у п'ятницю, 26 липня.

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Румунський прем'єр відреагував на нещодавню знахідку фрагментів російських безпілотників на території країни.

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено. Я не чув про жодне рішення з цього питання", — зазначив Чолаку.

Він пояснив, що згідно з даними повітряної розвідки, зазвичай Україна збиває дрони РФ біля кордону з Румунією в районі Дунаю.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", — наголосив посадовець.

Чолаку додав, що після ситуацій з уламками дронів Росії вжили заходів безпеки та посилили патрулювання повітряного простору країни.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, що під час російської атаки на південь України 25 липня кілька ударних дронів перетнули кордон Румунії, згодом на території країни знайшли уламки безпілотників.

Також незадовго до цього в ніч проти 24 липня внаслідок чергової атаки на Україну росіяни завдали удару "шахедом" в районі румунського села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл. У відповідь на це Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Додамо, що в НАТО відреагували на вибух російського безпілотника в Румунії. Там звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки не побачили.