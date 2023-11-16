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В Севастополе раздался взрыв — местные заметили ракету

16 ноября 2023 07:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Севастополе раздался взрыв — местные заметили ракету
Взрыв в Севастополе. Архивное фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 16 ноября, во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Местные говорят, что видели в небе ракету.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Информация о взрыве появилась в 06:58.

"Над Севастополем пролетела ракета и раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Сейчас детали неизвестны.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних нескольких месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

Также мы писали, что недавно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Они важны для окупантов тем, что выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

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