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У Севастополі пролунав вибух — місцеві помітили ракету

16 листопада 2023 07:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Севастополі пролунав вибух — місцеві помітили ракету
Вибух у Севастополі. Архівне фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 16 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Місцеві кажуть, що бачили у небі ракету.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Інформація про вибух з'явилася о 06:58. 

"Над Севастополем пролетіла ракета і пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Наразі деталі невідомі.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протягом останніх декількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно. 

Також ми писали, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. Вони важливі для окупантів тим, що виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

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