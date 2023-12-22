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В Силах обороны усовершенствуют процесс военных учений по принципам НАТО

22 декабря 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Силах обороны усовершенствуют процесс военных учений по принципам НАТО
Станислав Гайдер, Владимир Коваль и Орест Билоус подписали Меморандум. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Силах обороны усовершенствуют процесс изучения боевого опыта по методологии НАТО. Минобороны, ВСУ и ОО "Военная школа "Боривитер" подписали соответствующий Меморандум.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Как известно, сегодня заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Коваль и глава Общественной организации "Военная школа "Боривитер" Орест Билоус подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Это позволит обучать методологии и построению соответствующих процессов, позволяющих военно-политическому руководству государства выполнять возложенные функции, опираясь на реальный опыт боевых действий.

Отмечается, что с внедрением этой программы военные подразделения будут тщательно изучать свои операции, будут быстро делать выводы и соответственно будут осуществлять корректирующие действия. Это в свою очередь позволит сохранить жизнь воинов, минимизировать или вообще избежать потерь, улучшить качество выполнения боевых задач в целом.

"Ради тому, что внедряем важные изменения вместе с государством. У всех есть четкое понимание, что это нужно. Мы изучили подход НАТО и, в частности, американский подход к Lessons Learned, и на основе этого развиваем процесс в Украине", — отметил Орест Билоус.

Напомним, В 3 ОШБр рассказали, как отбирают людей для штурмовых действий.

Добавим, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения, например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.

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