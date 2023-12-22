Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Силах оборони удосконалять процес військових навчань за принципами НАТО arrow

У Силах оборони удосконалять процес військових навчань за принципами НАТО

22 грудня 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Силах оборони удосконалять процес військових навчань за принципами НАТО
Станіслав Гайдер, Володимир Коваль та Орест Білоус підписали Меморандум. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Силах оборони удосконалять процес вивчення бойового досвіду за методологією НАТО. Міноборони, ЗСУ та ГО "Військова школа "Боривітер" підписали відповідний Меморандум.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України

Читайте також:

Навчання за принципами НАТО в Силах оборони

Як відомо, сьогодні заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Коваль та голова Громадської організації "Військова школа "Боривітер" Орест Білоус підписали Меморандум про партнерство та співпрацю.  

Це дозволить навчати методології і побудові відповідних процесів, які дадуть можливість військово-політичному керівництву держави виконувати покладені функції, спираючись на реальний досвід бойових дій.  

Наголошується, що з впровадженням цієї програми військові підрозділи ретельно вивчатимуть свої операції, швидко робитимуть висновки і відповідно здійснюватимуть коригувальні дії. Це своєю чергою дозволить зберегти життя воїнів, мінімізувати або взагалі уникнути втрат, покращити якість виконання бойових завдань в цілому.

"Раді тому, що впроваджуємо важливі зміни разом з державою. Всі мають чітке розуміння, що це потрібно. Ми вивчили підхід НАТО та, зокрема, американський підхід до Lessons Learned, і на основі цього розбудовуємо процес в Україні", — зазначив Орест Білоус.

Нагадаємо, У 3 ОШБр розповіли, як відбирають людей для штурмових дій. 

Додамо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі