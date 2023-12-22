У Силах оборони удосконалять процес військових навчань за принципами НАТО

Станіслав Гайдер, Володимир Коваль та Орест Білоус підписали Меморандум. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

В Силах оборони удосконалять процес вивчення бойового досвіду за методологією НАТО. Міноборони, ЗСУ та ГО "Військова школа "Боривітер" підписали відповідний Меморандум.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Як відомо, сьогодні заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Володимир Коваль та голова Громадської організації "Військова школа "Боривітер" Орест Білоус підписали Меморандум про партнерство та співпрацю.

Це дозволить навчати методології і побудові відповідних процесів, які дадуть можливість військово-політичному керівництву держави виконувати покладені функції, спираючись на реальний досвід бойових дій.

Наголошується, що з впровадженням цієї програми військові підрозділи ретельно вивчатимуть свої операції, швидко робитимуть висновки і відповідно здійснюватимуть коригувальні дії. Це своєю чергою дозволить зберегти життя воїнів, мінімізувати або взагалі уникнути втрат, покращити якість виконання бойових завдань в цілому.

"Раді тому, що впроваджуємо важливі зміни разом з державою. Всі мають чітке розуміння, що це потрібно. Ми вивчили підхід НАТО та, зокрема, американський підхід до Lessons Learned, і на основі цього розбудовуємо процес в Україні", — зазначив Орест Білоус.

Нагадаємо, У 3 ОШБр розповіли, як відбирають людей для штурмових дій.

Додамо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.