В восточных областях объявили воздушную тревогу: где слышны мощные взрывы
В восточных областях Украины сообщают о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога в Украине
"Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!", — говорится в сообщении.
Также сообщается о ракетной опасности в восточных и южных областях. Кроме того, есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе против Запорожской области и Запорожья.
В Воздушных силах также сообщили о запуске четырех ракет.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о деталях.
Также мы писали, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливали Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.
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