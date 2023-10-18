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В восточных областях объявили воздушную тревогу: где слышны мощные взрывы

18 октября 2023 09:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В восточных областях объявили воздушную тревогу: где слышны мощные взрывы
Пуск ракеты. Фото: Google, фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В восточных областях Украины сообщают о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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Карта воздушной тревоги. Фото: Скриншот

Воздушная тревога в Украине

"Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!", — говорится в сообщении.

Также сообщается о ракетной опасности в восточных и южных областях. Кроме того, есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе против Запорожской области и Запорожья.

В Воздушных силах также сообщили о запуске четырех ракет.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о деталях.

Также мы писали, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливали Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.

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