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У східних областях оголосили повітряну тривогу: де чутно потужні вибухи

18 жовтня 2023 09:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У східних областях оголосили повітряну тривогу: де чутно потужні вибухи
Пуск ракети. Фото Google, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В східних областях України повідомляють про вибухи. В частины України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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Карта повітряної тривоги. Фото: Скриншот

Повітряна тривога в Україні

"Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!", — говориться у повідомленні.

Також повідомляється про ракетну небезпеку в східних і південних областях. Крім того, є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі проти Запорізької області та міста Запоріжжя.

В Повітряних силах також повідомили про запуск чотирьох ракет.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про деталі.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілювали Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.

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