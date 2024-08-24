В Сумской области оккупанты ударили по гражданской машине беспилотником

Машина в огне. Фото иллюстративное: pastinfo.am

Российские войска атаковали в Сумской области машину беспилотником. Внутри были мирные жители – 35-летний мужчина и его 34-летняя жена.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области в субботу, 24 августа.

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Шосткинская окружная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны с умышленным убийством.

Следствие установило, что сегодня, 24 августа, в 08:00 россияне атаковали беспилотником автомобиль , ехавший по трассе "Кипти—Глухов—Бачевск".

Машина в огне после атаки со стороны россиян. Фото: Сумская областная прокуратура

В машине погибли супруги — 34-летняя женщина и 35-летний мужчина.