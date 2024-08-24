У Сумській області окупанти вдарили по цивільній машині безпілотником

Машина у вогні. Фото ілюстративне: pastinfo.am

Російські війська атакували у Сумській області машину безпілотником. Всередині були мирні мешканці — 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області в суботу, 24 серпня.

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Слідство встановило, що сьогодні, 24 серпня, о 08:00 росіяни атакували безпілотником автомобіль, який їхав трасою "Кіпті—Глухів—Бачівськ".

Машина у вогні після атаки з боку росіян. Фото: Сумська обласна прокуратура

У машині загинуло подружжя — 34-річна жінка та 35-річний чоловік.