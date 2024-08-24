У Сумській області окупанти вдарили по цивільній машині безпілотником

У Сумській області російські війська атакували безпілотником авто з цивільними
24 серпня 2024 14:20
Машина у вогні. Фото ілюстративне: pastinfo.am
Російські війська атакували у Сумській області машину безпілотником. Всередині були мирні мешканці — 35-річний чоловік та його 34-річна дружина.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області в суботу, 24 серпня.
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Шосткинська окружна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни з умисним вбивством.
Слідство встановило, що сьогодні, 24 серпня, о 08:00 росіяни атакували безпілотником автомобіль, який їхав трасою "Кіпті—Глухів—Бачівськ".
У машині загинуло подружжя — 34-річна жінка та 35-річний чоловік.
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