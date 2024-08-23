У Сумах знову пролунали вибухи

У Сумах знову прогриміли вибухи
Вибухи пролунали в Сумах ввечері в п'ятницю, 23 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Вибухи в Сумах 23 серпня
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!" — йдеться у повідомленні.
О 19:31 місцеві ЗМІ Сум повідомили, що в місті пролунали вибухи. Згодом вибух пролунав і о 19:33.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської та Харківської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.
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