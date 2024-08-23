У Сумах знову пролунали вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи пролунали в Сумах ввечері в п'ятницю, 23 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Сумах 23 серпня

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

О 19:31 місцеві ЗМІ Сум повідомили, що в місті пролунали вибухи. Згодом вибух пролунав і о 19:33.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської та Харківської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.