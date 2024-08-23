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У Сумах пролунав вибух, — ЗМІ

23 серпня 2024 12:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибух в Сумах було чутно вдень 23 серпня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сумах вдень у п'ятницю, 23 серпня, було чутно вибух. Місто атакували російські загарбники, ймовірно, балістикою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 12:10 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога на 12:10
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

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