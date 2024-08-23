Взрыв в Сумах был слышен днем 23 августа

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Сумах днем в пятницу, 23 августа, был слышен взрыв. Город атаковали российские захватчики, вероятно, баллистикой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Сумы 23 августа

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Впоследствии там сообщили о движении скоростной цели через Сумщину в направлении Черниговщины.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 12:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.