Взрыв в Сумах был слышен днем 23 августа

В Сумах раздался взрыв, — СМИ
23 августа 2024 12:05
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
В Сумах днем в пятницу, 23 августа, был слышен взрыв. Город атаковали российские захватчики, вероятно, баллистикой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!", — говорится в сообщении.
Впоследствии там сообщили о движении скоростной цели через Сумщину в направлении Черниговщины.
Отметим, что по состоянию на 12:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
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