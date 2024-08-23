В Сумах снова раздались взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы раздались в Сумах вечером в пятницу, 23 августа. В Сумской области идет воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Взрывы в Сумах 23 августа

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В 19:31 местные СМИ Сум сообщили, что в городе прогремели взрывы. Впоследствии взрыв раздался и в 19:33.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Об опасности предупредили жителей Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областей. Тревожность связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.