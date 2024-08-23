В Сумах снова раздались взрывы

В Сумах снова прогремели взрывы
Взрывы раздались в Сумах вечером в пятницу, 23 августа. В Сумской области идет воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
Взрывы в Сумах 23 августа
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!" — говорится в сообщении.
В 19:31 местные СМИ Сум сообщили, что в городе прогремели взрывы. Впоследствии взрыв раздался и в 19:33.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Об опасности предупредили жителей Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областей. Тревожность связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.
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