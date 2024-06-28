В России снова атаковали нефтебазу — зафиксирован пожар

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

В Тамбовской области, Россия, беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 28 июня.

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Атака на российскую нефтебазу

Известно, что атака на нефтебазу в Тамбовской области произошла в 4:35 утра. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Глава региона Максим Егоров отметил, что в результате атаки жертв нет.

"Расстояние до ближайшего населенного пункта — 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей", — добавил он.

Пост Telegram-канала Baza. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.

Также в Ейске в Краснодарском крае ночью 21 июня раздавались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.