Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу — что известно arrow

В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу — что известно

28 июня 2024 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России снова атаковали нефтебазу — зафиксирован пожар
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тамбовской области, Россия, беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

Атака на российскую нефтебазу

Известно, что атака на нефтебазу в Тамбовской области произошла в 4:35 утра. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Глава региона Максим Егоров отметил, что в результате атаки жертв нет.

"Расстояние до ближайшего населенного пункта — 3 километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей", — добавил он.

null
Пост Telegram-канала Baza. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.

Также в Ейске в Краснодарском крае ночью 21 июня раздавались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.

россия
война
эвакуация
пожар
россияне
беспилотники
нефть

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024