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У Тамбовській області безпілотник атакував нафтобазу — що відомо

28 червня 2024 07:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії знову атакували нафтобазу — зафіксовано пожежу
Безпілотник у небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа. 

Про це повідомляє Telegram-канал Baza у п'ятницю, 28 червня.

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Відомо, що атака на нафтобазу у Тамбовській області сталася о 4:35 ранку. Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Глава регіону Максим Єгоров зазначив, що внаслідок атаки жертв немає. 

"Відстань до найближчого населеного пункту — 3 кілометри. У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів", — додав він.

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Допис Telegram-каналу Baza. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.

Також в Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.

росія
війна
евакуація
пожежа
росіяни
безпілотники
нафта

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