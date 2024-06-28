У Росії знову атакували нафтобазу — зафіксовано пожежу

Безпілотник у небі. Фото: росЗМІ

У Тамбовській області, Росія, безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza у п'ятницю, 28 червня.

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Атака на російську нафтобазу

Відомо, що атака на нафтобазу у Тамбовській області сталася о 4:35 ранку. Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Глава регіону Максим Єгоров зазначив, що внаслідок атаки жертв немає.

"Відстань до найближчого населеного пункту — 3 кілометри. У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів", — додав він.

Допис Telegram-каналу Baza. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.

Також в Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.