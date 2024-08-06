Война в Украине — ВСУ применили собак роботов

Собака-робот на улице Торецка. Фото: Kurt & Company

Российские захватчики уже находятся в Торецке, на улицах города идут ожесточенные уличные бои. При этом Силы обороны используют роботизированные собаки для ведения разведки.

Фрагмент видео опубликовала бригада Kurt & Company 28-й отдельной механизированной бригады во вторник, 6 августа.

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Украинские военные начали использовать на передовой робот-собак Unitree Go 2 Pro.

Бригада Kurt & Company 28-й ОМБр обнародовала видео и несколько фотографий, на которых "робопес" передвигается по населенному пункту, разведывая маршрут и оценивая его безопасность.

Бойцы ВСУ используют роботов-собак во время уличных боев в Торецке.

Функционал работа Unitree Go 2 Pro

Функционал работы позволяет проводить операции днем и ночью в городских условиях и на пересеченной местности.

В его корпус встроены камера, фонарик и лазерный датчик. Конструкция работы позволяет ему быстро передвигаться, плавно маневрировать и выполнять команды оператора.

Бойцы ВСУ с роботом-собакой. Фото: Kurt & Company