Війна в Україні — ЗСУ застосували собак роботів

У Торецьку ЗСУ застосували роботів-собак — яке їх призначення
Російські загарбники вже перебувають у Торецьку, на вулицях міста ідуть запеклі вуличні бої. При цьому Сили оборони використовують роботизованих собак для ведення розвідки.
Фрагмент відео опублікувала бригада Kurt & Company 28-ї окремої механізованої бригади у вівторок, 6 серпня.
Собаки-роботи на вулицях Торецька
Українські військові почали використовувати на передовій роботів-собак Unitree Go 2 Pro.
Бригада Kurt & Company 28-й ОМБр оприлюднила відео та кілька фотографій, на яких "робопес" пересувається населеним пунктом, розвідуючи маршрут та оцінюючи його безпеку.
Бійці ЗСУ використовують роботів-собак під час вуличних боїв у Торецьку.
Функціонал робота Unitree Go 2 Pro
Функціонал робота дає змогу проводити операції вдень і вночі у міських умовах та на пересіченій місцевості.
У його корпус вбудовані камера, ліхтарик та лазерний датчик. Конструкція робота дає йому змогу швидко пересуватися, плавно маневрувати та виконувати команди оператора.
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