Війна в Україні — ЗСУ застосували собак роботів

Собака-робот на вулиці Торецька. Фото: Kurt & Company

Російські загарбники вже перебувають у Торецьку, на вулицях міста ідуть запеклі вуличні бої. При цьому Сили оборони використовують роботизованих собак для ведення розвідки.

Фрагмент відео опублікувала бригада Kurt & Company 28-ї окремої механізованої бригади у вівторок, 6 серпня.

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Українські військові почали використовувати на передовій роботів-собак Unitree Go 2 Pro.

Бригада Kurt & Company 28-й ОМБр оприлюднила відео та кілька фотографій, на яких "робопес" пересувається населеним пунктом, розвідуючи маршрут та оцінюючи його безпеку.

Бійці ЗСУ використовують роботів-собак під час вуличних боїв у Торецьку.

Функціонал робота Unitree Go 2 Pro

Функціонал робота дає змогу проводити операції вдень і вночі у міських умовах та на пересіченій місцевості.

У його корпус вбудовані камера, ліхтарик та лазерний датчик. Конструкція робота дає йому змогу швидко пересуватися, плавно маневрувати та виконувати команди оператора.

Бійці ЗСУ з роботом-собакою. Фото: Kurt & Company