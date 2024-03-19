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В Третьей штурмовой назвали количество ликвидированных оккупантов под Авдеевкой за неделю

19 марта 2024 16:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Третьей штурмовой назвали количество ликвидированных оккупантов под Авдеевкой за неделю
Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За одну неделю бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 600 российских оккупантов. Захватчиков ликвидировали на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram во вторник, 19 марта.

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С 11-го по 17-е марта военные нанесли поражение живой силе армии РФ в таком количестве:

  • "двухсотых" — 226 оккупантов;
  • "трехсотых" — 391 захватчик.
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Сводка Третьей штурмовой за неделю. Фото: t.me/ab3army

К тому же бойцы Третьей штурмовой уничтожили российскую технику:

  • танки — пять ликвидированы, один — поражен;
  • автотехника — пять ликвидированы, три — поражены;
  • ББМ — четыре ликвидированы, один — поражен;
  • минометы и артсистемы — две ликвидированы, восемь поражены.

"Продолжаем держать крепкую оборону, атаковать и отражать нашествия врага", — говорится в сообщении.

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Пост Третьей штурмовой. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.

Также Третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.

война
россияне
Украина
оккупанты
Авдеевка
3 ОШБр

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