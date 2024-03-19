В Третьей штурмовой назвали количество ликвидированных оккупантов под Авдеевкой за неделю
За одну неделю бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили более 600 российских оккупантов. Захватчиков ликвидировали на Авдеевском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram во вторник, 19 марта.
Уничтожение российских оккупантов
С 11-го по 17-е марта военные нанесли поражение живой силе армии РФ в таком количестве:
- "двухсотых" — 226 оккупантов;
- "трехсотых" — 391 захватчик.
К тому же бойцы Третьей штурмовой уничтожили российскую технику:
- танки — пять ликвидированы, один — поражен;
- автотехника — пять ликвидированы, три — поражены;
- ББМ — четыре ликвидированы, один — поражен;
- минометы и артсистемы — две ликвидированы, восемь поражены.
"Продолжаем держать крепкую оборону, атаковать и отражать нашествия врага", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60 оккупантов.
Также Третья штурмовая бригада провела успешную спецоперацию в Красногоровке Донецкой области. Воины выбили оккупантов из города и уничтожили личный состав противника.
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