У Третій штурмовій назвали кількість ліквідованих окупантів під Авдіївкою за тиждень

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

За один тиждень бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили понад 600 російських окупантів. Загарбників ліквідували на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у вівторок, 19 березня.

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Знищення російських окупантів

Від 11-го до 17-го березня військові завдали ураження живій силі армії РФ у такій кількості:

"двохсотих" — 226 окупантів;

"трьохсотих" — 391 загарбник.

Зведення Третьої штурмової за тиждень. Фото: t.me/ab3army

До того ж бійці Третьої штурмової знищили російську техніку:

танки — п'ять ліквідовано, один — уражений;

автотехніка — п'ять ліквідовано, три — уражено;

ББМ — чотири ліквідовано, один — уражено;

міномети та артсистеми — два ліквідовано, вісім — уражено.

"Продовжуємо тримати міцну оборону, атакувати і відбивати навали ворога", — йдеться у повідомленні.

Допис Третьої штурмової. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.

Також Третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.