У Третій штурмовій назвали кількість ліквідованих окупантів під Авдіївкою за тиждень
За один тиждень бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили понад 600 російських окупантів. Загарбників ліквідували на Авдіївському напрямку.
Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у вівторок, 19 березня.
Знищення російських окупантів
Від 11-го до 17-го березня військові завдали ураження живій силі армії РФ у такій кількості:
- "двохсотих" — 226 окупантів;
- "трьохсотих" — 391 загарбник.
До того ж бійці Третьої штурмової знищили російську техніку:
- танки — п'ять ліквідовано, один — уражений;
- автотехніка — п'ять ліквідовано, три — уражено;
- ББМ — чотири ліквідовано, один — уражено;
- міномети та артсистеми — два ліквідовано, вісім — уражено.
"Продовжуємо тримати міцну оборону, атакувати і відбивати навали ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.
Також Третя штурмова бригада провела успішну спецоперацію у Красногорівці на Донеччині. Воїни вибили окупантів з міста та знищили особовий склад противника.
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