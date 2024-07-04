Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения вражеского танка arrow

В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения вражеского танка

4 июля 2024 17:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Уничтожение вражеской техники - кадры от Третьей штурмовой
Вражеский танк на прицеле украинского дрона. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту противника. Бойцы Третьей штурмовой провели успешную операцию на Харьковщине, взорвав вражескую технику и оружие.

Об этом сообщила прессслужба 3 ОШБр в четверг, 4 июля.

Читайте также:

Уничтожение вражеской техники

Среди уничтоженных целей — танк и МТ-ЛБ, 122-мм пушку Д-30 и миномет. Также был уничтожен склад с вражескими боеприпасами, а также грузовики и фронтовые автомобили оккупантов.

Батальоном беспилотных систем всего за несколько дней, принеся новый значительный улов на FPV.

"Все это поразили бойцы Батальона беспилотных систем всего за несколько дней!", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать пришедших на нашу землю российских захватчиков. Так, с помощью ударных дронов бойцы Десантно-штурмовых войск уничтожили оккупантов в одном из направлений.

Также в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей бронетранспортеров М113. Там подчеркнули, что скорость – это приоритет.

война Украина танки военная техника дроны война в Украине штурмовая бригада FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно