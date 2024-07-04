Уничтожение вражеской техники - кадры от Третьей штурмовой

Вражеский танк на прицеле украинского дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту противника. Бойцы Третьей штурмовой провели успешную операцию на Харьковщине, взорвав вражескую технику и оружие.

Об этом сообщила прессслужба 3 ОШБр в четверг, 4 июля.

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Среди уничтоженных целей — танк и МТ-ЛБ, 122-мм пушку Д-30 и миномет. Также был уничтожен склад с вражескими боеприпасами, а также грузовики и фронтовые автомобили оккупантов.

Батальоном беспилотных систем всего за несколько дней, принеся новый значительный улов на FPV.

"Все это поразили бойцы Батальона беспилотных систем всего за несколько дней!", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать пришедших на нашу землю российских захватчиков. Так, с помощью ударных дронов бойцы Десантно-штурмовых войск уничтожили оккупантов в одном из направлений.

Также в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что сейчас идет подготовка водителей бронетранспортеров М113. Там подчеркнули, что скорость – это приоритет.