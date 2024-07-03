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Українські десантники знищують окупантів та палять їхню техніку на Борівському напрямку — відео

3 липня 2024 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари по окупантах на Борівському напрямку - відео від ДШВ
Російська техніка. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Так, за допомогою ударних дронів бійці Десантно-штурмових військ знищили окупантів на одному з напрямків.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у середу, 3 липня.

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Знищення окупантів

Так, на Борівському напрямку ударні дрони 77-ї бригади ДШВ знищили російських окупантів, які штурмували позиції воїнів-десантників. Пілоти БпЛА спалили ворожу техніку і відправили окупантів на "той світ".

У пресслужбі військ розповіли про одного з таких пілотів з позивним "Карась". Воїни захищають Україну та майже щодня знищують живу силу, озброєння та військову техніку противника.

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Скриншот допису ДШВ

Нагадаємо, прикордонники знищили ворожий бронетранспортер за допомогою FPV-дронів на Вовчанському напрямку.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Помста" за допомогою БпЛА знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

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