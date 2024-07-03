Удары по оккупантам на Боровском направлении - видео от ДШВ

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю. Так, с помощью ударных дронов бойцы Десантно-штурмовых войск уничтожили оккупантов на одном из направлений.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в среду, 3 июля.

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Так, на Боровском направлении ударные дроны 77-й бригады ДШУ уничтожили российских оккупантов, которые штурмовали позиции воинов-десантников. Пилоты БпЛА сожгли вражескую технику и отправили оккупантов на "тот свет".

В пресс-службе войск рассказали об одном из таких пилотов с позывным "Карась". Воины защищают Украину и почти каждый день уничтожают живую силу, вооружение и военную технику противника.

Скриншот поста ДШВ

Напомним, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью FPV-дронов на Волчанском направлении.

Также мы писали, что пограничники бригады "Помста" с помощью БпЛА уничтожили пять единиц вооружения россиян.