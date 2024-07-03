Удары по оккупантам на Боровском направлении - видео от ДШВ

Украинские десантники уничтожают оккупантов и жгут их технику на Боровском направлении — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю. Так, с помощью ударных дронов бойцы Десантно-штурмовых войск уничтожили оккупантов на одном из направлений.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в среду, 3 июля.
Уничтожение оккупантов
Так, на Боровском направлении ударные дроны 77-й бригады ДШУ уничтожили российских оккупантов, которые штурмовали позиции воинов-десантников. Пилоты БпЛА сожгли вражескую технику и отправили оккупантов на "тот свет".
В пресс-службе войск рассказали об одном из таких пилотов с позывным "Карась". Воины защищают Украину и почти каждый день уничтожают живую силу, вооружение и военную технику противника.
Напомним, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью FPV-дронов на Волчанском направлении.
Также мы писали, что пограничники бригады "Помста" с помощью БпЛА уничтожили пять единиц вооружения россиян.
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