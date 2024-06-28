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Внаслідок обстрілу біля ЗАЕС знищено станцію радіаційного моніторингу

28 червня 2024 10:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл поблизу ЗАЕС знищив станцію радіаційного моніторингу
Запорізька АЕС. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок обстрілів біля Запорізької атомної електростанції знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу. Це не матиме негайних наслідків, однак послаблює безпекову ситуацію навколо.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі

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Знищення станції радіаційного моніторингу біля ЗАЕС

За словами Гроссі, станція зазнала руйнівних пошкоджень внаслідок обстрілу та пожежі цього тижня. Він зауважив, що це ще більше обмежило здатність виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час надзвичайної ситуації на АЕС.

Зв’язок із розташованою приблизно за 16 кілометрів на південний захід від АЕС станцією моніторингу втратили 24 червня. У зв’язку з обстрілами команда не могла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження.

У МАГАТЕ наголосили, що з 14 станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири повністю втрачені, а ще деякі не працювали в різні періоди часу через пошкодження.

За словами Гроссі, робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.

"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервної ерозії низки заходів безпеки під час війни, що залишається джерелом глибокого занепокоєння", — додав він.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Запорізька атомна електростанція може подавати електроенергію в систему України. Це дало б українцям змогу легше пережити зиму.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ключовим інструментом ядерної безпеки світу є деокупація Запорізької атомної електростанції. За його словами, таким чином можна врятувати світ.

війна
обстріли
ЗАЕС
МАГАТЕ
Рафаель Гроссі

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