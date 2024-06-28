Обстрел вблизи ЗАЭС уничтожил станцию радиационного мониторинга

Запорожская АЭС. Фото: росСМИ

В результате обстрелов возле Запорожской атомной электростанции уничтожена одна из станций радиационного мониторинга. Это не будет иметь немедленных последствий, однако ослабляет ситуацию с безопасностью вокруг.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Уничтожение станции радиационного мониторинга возле ЗАЭС

По словам Гросси, станция получила разрушительные повреждения в результате обстрела и пожара на этой неделе. Он отметил, что это еще больше ограничило способность выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы в чрезвычайной ситуации на АЭС.

Связь с расположенной примерно в 16 километрах юго-западнее АЭС станцией мониторинга была потеряна 24 июня. В связи с обстрелами команда не могла получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждение.

В МАГАТЭ отметили, что из 14 станций радиационного мониторинга в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС четыре полностью потеряны, а еще некоторые не работали в разные периоды времени из-за повреждений.

По словам Гросси, работа внешнего оборудования для радиационного мониторинга является важной частью ядерной безопасности во всем мире.

"Потеря одной станции радиационного мониторинга не имеет прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но она является частью непрерывной эрозии ряда мер безопасности во время войны, что остается источником глубокого беспокойства", — добавил он.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Запорожская атомная электростанция может подавать электроэнергию в систему Украины. Это позволило бы украинцам легче пережить зиму.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ключевым инструментом ядерной безопасности мира является деоккупация Запорожской атомной электростанции. По его словам, таким образом можно спасти мир.