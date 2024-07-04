Знищення ворожої техніки — кадри від Третьої штурмової

У Третій штурмовій показали ефектні кадри знищення ворожого танку
Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової здійснили успішну операцію на Харківщині, підірвавши ворожу техніку та зброю.
Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр у четвер, 4 липня.
Знищення ворожої техніки
Серед знищених цілей — танк і МТ-ЛБ, 122-мм гармату Д-30 і міномет. Також було знищено склад з ворожими боєприпасами, а також вантажівки та фронтові автівки окупантів.
Батальйоном безпілотних систем лише за кілька днів, принісши новий значний улов на FPV.
"Усе це уразили бійці Батальйону безпілотних систем лише за декілька днів!", — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Так, за допомогою ударних дронів бійці Десантно-штурмових військ знищили окупантів на одному з напрямків.
Також у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що наразі триває підготовка водіїв бронетранспортерів М113. Там наголосили, що швидкість — це пріоритет.
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