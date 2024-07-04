Знищення ворожої техніки — кадри від Третьої штурмової

Ворожий танк на прицілі українського дрона. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової здійснили успішну операцію на Харківщині, підірвавши ворожу техніку та зброю.

Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр у четвер, 4 липня.

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Знищення ворожої техніки

Серед знищених цілей — танк і МТ-ЛБ, 122-мм гармату Д-30 і міномет. Також було знищено склад з ворожими боєприпасами, а також вантажівки та фронтові автівки окупантів.

Батальйоном безпілотних систем лише за кілька днів, принісши новий значний улов на FPV.

"Усе це уразили бійці Батальйону безпілотних систем лише за декілька днів!", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Так, за допомогою ударних дронів бійці Десантно-штурмових військ знищили окупантів на одному з напрямків.

Також у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що наразі триває підготовка водіїв бронетранспортерів М113. Там наголосили, що швидкість — це пріоритет.