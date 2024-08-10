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В трех регионах РФ ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

10 августа 2024 01:53
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Режим КТО ввели в Курской, Брянской и Белгородской области России
Российские военные. Фото: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Курской, Брянской и Белгородской областях России введен режим контртеррористической операции (КТО). Причиной называют "повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".

Об этом в ночь с 9 на 10 августа пишут российские Telegram-каналы.

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Что известно о введении КТО

Как сообщается, сначала Национальный антитеррористический комитет РФ ввел режим КТО в Брянской области, после стало известно о Курской, и следом к этому списку прибавилась Белгородская область.

"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", - подтвердил информацию временно исполняющий обязанности главы Курского региона Алексей Смирнов.

Российское "РИА Новости" привело некоторые из мер и ограничений, которые допускаются в связи с введением режима КТО:

  • временное отселение граждан, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО;
  • усиление охраны общественного порядка;
  • усиление безопасности объектов, подлежащих госохране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  • ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем;
  • приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
  • ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;
  • беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые и иные помещения и на земельные участки.

Также на фоне КТО по информации некоторых Telegram-каналов, с аэродрома "Сеща" Брянской области вылетают борты тактической авиации. В соцсети предполагают, что самолеты, вероятно, покидают аэродром. Однако, достоверна ли данная информация, пока неизвестно.

Отметим, что режим КТО в трех регионах России был введен на фоне якобы вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. С украинской стороны официально не подтверждали заход ВСУ на территорию РФ.

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