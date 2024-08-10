Режим КТО ввели у Курській, Брянській та Білгородській області Росії

Російські військові. Фото: росЗМІ

У Курській, Брянській та Білгородській областях Росії запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). Причиною називають "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз України".

Про це в ніч із 9 на 10 серпня пишуть російські Telegram-канали.

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Що відомо про запровадження КТО

Як повідомляється, спочатку Національний антитерористичний комітет РФ ввів режим КТО у Брянській області, потім стало відомо про Курську, і слідом до цього списку додалася Білгородська область.

"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО", — підтвердив інформацію тимчасово виконуючий обов'язки голови Курського регіону Олексій Смирнов.

Російське "РИА Новости" привело деякі із заходів та обмежень, які допускаються у зв'язку із запровадженням режиму КТО:

тимчасове відселення громадян, які проживають у межах території, на якій запроваджено режим КТО;

посилення охорони громадського порядку;

посилення безпеки об'єктів, що підлягають держохороні, та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;

ведення контролю телефонних переговорів та іншої інформації, що передається каналами телекомунікаційних систем;

призупинення надання послуг зв'язку юридичним та фізичним особам або обмеження використання мереж зв'язку та засобів зв'язку;

обмеження руху транспортних засобів та пішоходів на вулицях, дорогах, окремих ділянках місцевості та об'єктах;

безперешкодне проникнення осіб, які проводять КТО, у житлові та інші приміщення та на земельні ділянки.

Також на тлі КТО, за інформацією деяких Telegram-каналів, з аеродрому "Сеща" Брянської області вилітають борти тактичної авіації. У соцмережі припускають, що літаки, ймовірно, залишають аеродром. Проте, чи достовірна ця інформація, поки що невідомо.

Зазначимо, що режим КТО у трьох регіонах Росії було запроваджено на тлі нібито вторгнення Збройних сил України (ЗСУ) до Курської області. З українського боку офіційно не підтверджували захід ЗСУ на територію РФ.