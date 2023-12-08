Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Центре нацсопротивления объяснили, зачем Росгвардия обходит интернаты на ВОТ arrow

В Центре нацсопротивления объяснили, зачем Росгвардия обходит интернаты на ВОТ

8 декабря 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Центре нацсопротивления объяснили, зачем Росгвардия обходит интернаты на ВОТ
Военные Росгвардии со щитами. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полицейские Росгвардии ведут информационную войну с жителями временно оккупированных территорий. Так, захватчики прибегли к тому, что ходят в интернаты, агитируя детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Росгвардия занимается агитацией населения ТОТ

"В ходе уроков полицейские возвеличивают оккупацию чужой страны и агитируют "писать письма" детям, большинство из которых фактически в плену врага и не имеют связи с опекунами", — говорится в сообщении.

Такие действия росгвардейцы называют "Урок мужества", во время которых их сопровождают пропагандисты, чтобы "использовать детей для популяризации войны".

"Центр национального сопротивления отмечает, что персонал интерната, который согласился работать на врага, и полицейские, причастные к репрессиям украинцев, понесут ответственность за свои действия. Сообщить Силам Обороны о предателе или позиции врага можно по ссылке", — добавили в Центре.

Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.

Также мы писали, что российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Известно, когда ее планируют провести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме