В Центре нацсопротивления объяснили, зачем Росгвардия обходит интернаты на ВОТ

Военные Росгвардии со щитами. Фото: росСМИ

Полицейские Росгвардии ведут информационную войну с жителями временно оккупированных территорий. Так, захватчики прибегли к тому, что ходят в интернаты, агитируя детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В ходе уроков полицейские возвеличивают оккупацию чужой страны и агитируют "писать письма" детям, большинство из которых фактически в плену врага и не имеют связи с опекунами", — говорится в сообщении.

Такие действия росгвардейцы называют "Урок мужества", во время которых их сопровождают пропагандисты, чтобы "использовать детей для популяризации войны".

"Центр национального сопротивления отмечает, что персонал интерната, который согласился работать на врага, и полицейские, причастные к репрессиям украинцев, понесут ответственность за свои действия. Сообщить Силам Обороны о предателе или позиции врага можно по ссылке", — добавили в Центре.

Напомним, что российские захватчики на оккупированных территориях добрались и до детей. Среди прочего они создают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков. Таким образом, россияне готовят детей к службе в армии РФ.

Также мы писали, что российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Известно, когда ее планируют провести.