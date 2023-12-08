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У Центрі нацспротиву пояснили, навіщо Росгвардія обходить інтернати на ТОТ

8 грудня 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Центрі нацспротиву пояснили, навіщо Росгвардія обходить інтернати на ТОТ
Військові Росгвардії зі щитами. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Поліцаї Росгвардії ведуть інформаційну війну з жителями тимчасово окупованих територій. Так, загарбники вдалися до того, що ходять до інтернатів, агітуючи дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Під час уроків, поліцаї возвеличують окупацію чужої країни й агітують "писати листи" дітям, більшість з яких фактично у полоні ворога й не мають зв’язку з опікунами", — йдеться в повідомленні.  

Такі дії росгвардійці називають "Урок мужності", під час яких їх супроводжують пропагандисти, щоб "використати дітей для популяризації війни". 

"Центр національного спротиву зауважує, що персонал інтернату, який погодився працювати на ворога, та поліцаї, які причетні до репресій українців, понесуть відповідальність за свої дії. Повідомити Силам Оборони про зрадника або позиції ворога можна за посиланням", — додали в Центрі.

Нагадаємо, що російські загарбники на окупованих територіях добралися і до дітей. Серед іншого, вони створюють мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків. Таким чином росіяни готують дітей до служби в армії РФ.

Також ми писали, що російські окупанти оголосили "добровільну евакуацію" в Новій Каховці, що на Херсонщині. Відомо, коли її планують провести.

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