ВСУ не применяли химическое оружие в Курской области - детали от ЦПД

В ЦПД опровергли российский фейк о применении ВСУ химического оружия под Курском
Российские милблогеры-пропагандисты активно распространяют фейк, якобы ВСУ "осуществили химическую атаку в Курской области, потому что не могут прорвать оборону". Однако на самом деле у Украины нет такого оружия в своем арсенале.
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации в четверг, 22 августа.
Украина не применяла химическое оружие в Курской области
Как заявили в ЦПД, Украина не могла этого сделать по ряду причин:
- Украина подписывала Конвенцию ООН о запрещении химического оружия в 1992 году и строго соблюдает свои международные обязательства;
- Россия не приводит никаких доказательств совершения инцидента, что также является признаком фейка.
Там также добавили, что российские милблогеры время от времени публикуют видео с применением врагом химических боеприпасов по украинским позициям. Скорее всего, россияне до сих пор используют против ВСУ хлорпикрин, содержащийся в гранатах К-51.
Отметим, что последний раз российское применение химического оружия фиксировали еще в мае, когда оккупанты с дронов сбросили почти две тысячи гранат такого типа.
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