ВСУ не применяли химическое оружие в Курской области - детали от ЦПД

Солдаты РХБЗ России возле химического снаряда. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские милблогеры-пропагандисты активно распространяют фейк, якобы ВСУ "осуществили химическую атаку в Курской области, потому что не могут прорвать оборону". Однако на самом деле у Украины нет такого оружия в своем арсенале.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации в четверг, 22 августа.

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Как заявили в ЦПД, Украина не могла этого сделать по ряду причин:

Украина подписывала Конвенцию ООН о запрещении химического оружия в 1992 году и строго соблюдает свои международные обязательства;

Россия не приводит никаких доказательств совершения инцидента, что также является признаком фейка.

Там также добавили, что российские милблогеры время от времени публикуют видео с применением врагом химических боеприпасов по украинским позициям. Скорее всего, россияне до сих пор используют против ВСУ хлорпикрин, содержащийся в гранатах К-51.

Отметим, что последний раз российское применение химического оружия фиксировали еще в мае, когда оккупанты с дронов сбросили почти две тысячи гранат такого типа.