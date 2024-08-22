ЗСУ не застосовували хімічну зброю у Курській області — деталі від ЦПД

Солдати РХБЗ Росії біля хімічного снаряда. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські мілблогери-пропагандисти активно поширюють фейк, нібито ЗСУ "здійснили хімічну атаку в Курській області, бо не можуть прорвати оборону". Проте, насправді Україна не має такої зброї у своєму арсеналі.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації у четвер, 22 серпня.

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Як заявили у ЦПД, Україна не могла цього зробити з ряду причин:

Україна підписувала Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї 1992 року та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань;

Росія водночас не наводить жодних доказів скоєння інциденту, що також є ознакою фейку.

Там також додали, що російські мілблогери час від часу публікують відео з застосуванням ворогом хімічних боєприпасів по українських позиціях. Найімовірніше, росіяни досі використовують проти ЗСУ хлорпікрин, який міститься у гранатах К-51.

Зазначимо, що востаннє російське застосування хімічної зброї фіксували ще у травні, коли окупанти з дронів скинули майже дві тисячі гранат такого типу.