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У ЦПД спростували російський фейк про застосування ЗСУ хімічної зброї під Курськом

22 серпня 2024 17:43
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
ЗСУ не застосовували хімічну зброю у Курській області — деталі від ЦПД
Солдати РХБЗ Росії біля хімічного снаряда. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російські мілблогери-пропагандисти активно поширюють фейк, нібито ЗСУ "здійснили хімічну атаку в Курській області, бо не можуть прорвати оборону". Проте, насправді Україна не має такої зброї у своєму арсеналі.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації у четвер, 22 серпня. 

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Як заявили у ЦПД, Україна не могла цього зробити з ряду причин:

  • Україна підписувала Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї 1992 року та суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань;
  • Росія водночас не наводить жодних доказів скоєння інциденту, що також є ознакою фейку. 

Там також додали, що російські мілблогери час від часу публікують відео з застосуванням ворогом хімічних боєприпасів по українських позиціях. Найімовірніше, росіяни досі використовують проти ЗСУ хлорпікрин, який міститься у гранатах К-51. 

Зазначимо, що востаннє російське застосування хімічної зброї фіксували ще у травні, коли окупанти з дронів скинули майже дві тисячі гранат такого типу. 

хімічна зброя фейк
Скриншот допису ЦПД

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фейки Україна хімічна зброя війна в Україні ЦПД Курська область

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