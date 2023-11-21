В Великобритании тысячи украинских беженцев могут потерять жилье — детали

Украинские беженцы в Великобритании. Иллюстративное фото: Evening Standard

Британский комитет Красного Креста обнаружил, что беженцы из Украины в Великобритании имеют повышенный риск остаться без крова. Тысячи их семей могут выселить в декабре.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщается, к концу 2023/2024 финансового года (т.е. 31 марта 2024 года) более 6 тысяч семей украинских беженцев подадут заявки на получение помощи из-за бездомности. Это на 13% больше, чем в 2022/2023 финансовом году.

5000 украинских семей, по прогнозам Британского Красного Креста, окажутся в ситуации "базовой формы бездомности": они будут вынуждены спать на улице, временно жить у знакомых или селиться в общежития.

Согласно данным, украинские беженцы имеют в четыре раза больший риск стать бездомными, чем другие семьи в Туманном Альбионе. К примеру, в 2022/2023 финансовом году 298 430 британских семей подали заявки на получение помощи в связи с бездомностью.

Указывается, что подобные риски для украинцев связаны с риском разрыва отношений с собственниками жилья, языковым барьером и трудностями в ориентации на рынке жилья.

На сегодняшний день в Великобританию прибыли более 192 тысяч украинских беженцев. Они прибывают по двум основным государственным программам: Homes for Ukraine, в рамках которой беженцев принимают британцы, и Ukraine Family Scheme, которая позволяет украинцам приехать к родственникам, живущим в стране.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна должна помогать бедным в мире. Для этого он предложил разблокировать миллиарды долларов. Еще раньше британский политик посещал Одесскую область.