У Великій Британії тисячі українських біженців можуть втратити житло — деталі

Українські біженці у Великій Британії. Ілюстративне фото: Evening Standard

Британський комітет Червоного Хреста виявив, що біженці з України у Великій Британії мають підвищений ризик залишитись без даху над головою. Тисячі їхніх родин можуть виселити вже в грудні.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Українські біженці можуть лишитись на вулиці

Як повідомляється, до кінця 2023/2024 фінансового року (тобто 31 березня 2024 року) понад 6 тисяч сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги через безпритульність. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

5000 українських родин, за прогнозами Британського Червоного Хреста, опиняться в ситуації "базової форми бездомності": вони будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити у знайомих або селитись в гуртожитки.

Згідно з даними, українські біженці мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші родини у Туманному Альбіоні. Наприклад, у 2022/2023 фінансовому році 298 430 британських сімей подали заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю.

Вказується, що такі ризики для українців пов'язані з ризиком розриву стосунків з власниками житла, мовним бар'єром та труднощами в орієнтації на ринку житла.

На сьогодні до Великої Британії прибули понад 192 тисячі українських біженців. Вони прибувають за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine, в межах якої біженців приймають британці, та Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приїхати до родичів, які живуть у країні.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що країна має допомагати бідним у світі. Для цього він запропонував розблокувати мільярди доларів. Ще раніше британський політик відвідував Одещину.