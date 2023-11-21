У Великій Британії тисячі українських біженців можуть втратити житло — деталі
Британський комітет Червоного Хреста виявив, що біженці з України у Великій Британії мають підвищений ризик залишитись без даху над головою. Тисячі їхніх родин можуть виселити вже в грудні.
Про це повідомляє The Guardian.
Українські біженці можуть лишитись на вулиці
Як повідомляється, до кінця 2023/2024 фінансового року (тобто 31 березня 2024 року) понад 6 тисяч сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги через безпритульність. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.
5000 українських родин, за прогнозами Британського Червоного Хреста, опиняться в ситуації "базової форми бездомності": вони будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити у знайомих або селитись в гуртожитки.
Згідно з даними, українські біженці мають вчетверо більший ризик стати бездомними, ніж інші родини у Туманному Альбіоні. Наприклад, у 2022/2023 фінансовому році 298 430 британських сімей подали заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю.
Вказується, що такі ризики для українців пов'язані з ризиком розриву стосунків з власниками житла, мовним бар'єром та труднощами в орієнтації на ринку житла.
На сьогодні до Великої Британії прибули понад 192 тисячі українських біженців. Вони прибувають за двома основними державними програмами: Homes for Ukraine, в межах якої біженців приймають британці, та Ukraine Family Scheme, яка дозволяє українцям приїхати до родичів, які живуть у країні.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що країна має допомагати бідним у світі. Для цього він запропонував розблокувати мільярди доларів. Ще раніше британський політик відвідував Одещину.
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