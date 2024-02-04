В Великобритании ответили, готова ли армия страны к войне высокой интенсивности

Британские военные. Иллюстративное фото: DW

В парламенте Великобритании сделали заявление о том, что вооруженные силы страны не готовы к войне "высокой интенсивности". Политики уточнили, что речь идет о периоде обострения глобальной нестабильности.

Об этом сообщает BBC.

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Армия Великобритании не готова к войне высокой интенсивности

Отмечается, что в Великобритании существует проблема с нехваткой бойцов и оборудования. В новом отчете комитета по обороне Палаты громад указано, что правительство должно решить проблему с дефицитом личного состава, иначе войска страны останутся плохо подготовленными к войне.

По данным отчета, военные увольняются со службы быстрее, чем набирают новых на замену, соответственно нужно улучшить "предложение" для бойцов.

Также в документе подчеркнуто, что "перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств".

В парламенте возникают некоторые беспокойства из-за нехватки военных и проблемы набора новых призывников, поскольку оперативные требования усложняют восстановление и подготовку. В профильном комитете добавили, что "не удивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них".

Выделение средств на покрытие дефицита ресурсов в армии Великобритании

Еще одной темой для беспокойства является выделение 1,95 миллиарда фунтов, которые должны направить на увеличение запасов боеприпасов, однако они, вероятно, будут использованы для покрытия нынешнего дефицита ресурсов.

"Депутаты призвали Минобороны пересмотреть и предоставить разбивку распределения средств, обещанных в бюджетах на осень 2022 года и весну 2023 года. Цель минобороны — увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП", — говорится в отчете.

Профильный комитет отметил важность совершенствования процессов закупок, чтобы увеличить промышленность страны и производство оружия.

Напомним, Global Firepower распространил рейтинг военных сил стран Европы, от сильнейших до слабых. Лидером рейтинга стала армия Великобритании.

Добавим, глава Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс выразил мнение о необходимости подготовки граждан к возможному призыву к вооруженным силам в случае военных действий. При этом он отметил важность создания армии, способной к быстрому расширению.