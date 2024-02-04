Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Великобритании ответили, готова ли армия страны к войне высокой интенсивности arrow

В Великобритании ответили, готова ли армия страны к войне высокой интенсивности

4 февраля 2024 17:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Великобритании ответили, готова ли армия страны к войне высокой интенсивности
Британские военные. Иллюстративное фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В парламенте Великобритании сделали заявление о том, что вооруженные силы страны не готовы к войне "высокой интенсивности". Политики уточнили, что речь идет о периоде обострения глобальной нестабильности.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Армия Великобритании не готова к войне высокой интенсивности

Отмечается, что в Великобритании существует проблема с нехваткой бойцов и оборудования. В новом отчете комитета по обороне Палаты громад указано, что правительство должно решить проблему с дефицитом личного состава, иначе войска страны останутся плохо подготовленными к войне.

По данным отчета, военные увольняются со службы быстрее, чем набирают новых на замену, соответственно нужно улучшить "предложение" для бойцов.

Также в документе подчеркнуто, что "перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств".

В парламенте возникают некоторые беспокойства из-за нехватки военных и проблемы набора новых призывников, поскольку оперативные требования усложняют восстановление и подготовку. В профильном комитете добавили, что "не удивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них".

Выделение средств на покрытие дефицита ресурсов в армии Великобритании

Еще одной темой для беспокойства является выделение 1,95 миллиарда фунтов, которые должны направить на увеличение запасов боеприпасов, однако они, вероятно, будут использованы для покрытия нынешнего дефицита ресурсов.

"Депутаты призвали Минобороны пересмотреть и предоставить разбивку распределения средств, обещанных в бюджетах на осень 2022 года и весну 2023 года. Цель минобороны — увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП", — говорится в отчете.

Профильный комитет отметил важность совершенствования процессов закупок, чтобы увеличить промышленность страны и производство оружия.

Напомним, Global Firepower распространил рейтинг военных сил стран Европы, от сильнейших до слабых. Лидером рейтинга стала армия Великобритании.

Добавим, глава Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс выразил мнение о необходимости подготовки граждан к возможному призыву к вооруженным силам в случае военных действий. При этом он отметил важность создания армии, способной к быстрому расширению.

война
армия
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме