У Великій Британії відповіли, чи готова армія країни до війни високої інтенсивності

Британські військові. Ілюстративне фото: DW

У парламенті Великої Британії зробили заяву про те, що збройні сили країни не готові до війни "високої інтенсивності". Політики уточнили, що йдеться про період загострення глобальної нестабільності.

Про це повідомляє BBC.

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Армія Великої Британії не готова до війни високої інтенсивності

Зазначається, що у Великій Британії існує проблема із нестачею бійців та обладнання. В новому звіті комітету з питань оборони Палати громад вказано, що уряд має розв'язати проблему з дефіцитом особового складу, інакше війська країни залишаться погано підготовленими до війни.

За даними звіту, військові звільняються зі служби швидше, ніж набирають нових на заміну, відповідно потрібно покращити "пропозицію" для бійців.

Також в документі підкреслено, що "перенапруження негативно впливає на готовність до ведення бойових дій високої інтенсивності через швидкий темп операцій та інших зобов'язань".

У парламенті виникають деякі занепокоєння через брак військових та проблему набору нових призовників, оскільки оперативні вимоги ускладнюють відновлення й підготовку. У профільному комітеті додали, що "не дивно, що більше людей залишають Збройні сили, ніж вступають до них".

Виділення коштів на покриття дефіциту ресурсів в армії Великої Британії

Ще однією темою для занепокоєнь є виділення 1,95 мільярда фунтів, які мали б спрямувати на збільшення запасів боєприпасів, однак вони, ймовірно, будуть використані для покриття нинішнього дефіциту ресурсів.

"Депутати закликали Міноборони переглянути та надати розбивку розподілу коштів, обіцяних у бюджетах на осінь 2022 року та весну 2023 року. Міноборони має на меті збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП", — йдеться у звіті.

Профільний комітет наголосив на важливості вдосконалення процесів закупівель, щоб збільшити промисловість країни та виробництво зброї.

Нагадаємо, Global Firepower поширив рейтинг військових сил країн Європи, від найсильніших до найслабших. Лідером рейтингу стала армія Великої Британії.

Додамо, глава Генштабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс висловив думку про необхідність підготовки громадян до можливого заклику до збройних сил у разі військових дій. При цьому він наголосив на важливості створення армії, здатної до швидкого розширення.