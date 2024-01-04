В ВМС прокомментировали пуски "Калибров" по Украине

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Media Center Украина

На днях, 2 января, Россия атаковала Киев ракетами, выпустив по городу 3 "Калибра". Учитывая массированность обстрелов, нельзя подтвердить, что враг смог наладить логистику из оккупированного Крыма в Новороссийск. Ведь даже при малейшей возможности РФ использовала бы данный вид вооружений в большем количестве.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

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"Несмотря на проблемы, которые у них были с логистикой, на некоторых единицах у них "Калибры" оставались. Конечно, не в таком количестве, как бы хотел наш враг. Но пока нет подтвержденной информации, что он нашел способ загрузить эти ракеты на ракетоносители. Скорее всего они эту проблему до сих пор не решили", — резюмировал Плетенчук.

Спикер ВМС рассказал, что при наличии большего количества "Калибров", Россия обязательно запустила бы эти ракеты. Единственная причина, почему этого не произошло — невозможность.

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Вместе с тем, по словам Плетенчука, У ВМС есть техническая возможность наносить удары по российским ракетоносителям во время их пребывания в Черном море.

"Дронов у нас разное количество и их используют все Силы Обороны. Соответственно в случае возможности, такая операция будет проведена. Да, враг это об этом знает, не стоит его не дооценивать. Он тоже ведет разведку, наблюдение, учится на своих ошибках и ищет способ нам противодействовать. Идет борьба идей, мнений и военного интеллекта", — добавил Плетенчук.

Напомним, 2 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировали попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Позже в сети показали видео разрушенной многоэтажки в Соломенском районе столицы и обнародовали момент попадания.