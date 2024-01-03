Україна витіснить РФ із Чорного моря: інтерв'ю Плетенчука

Спікер ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Media Center Ukraine

Що саме могло перебувати на борту знищеного десантного корабля "Новочеркаськ", чи справді РФ застосувала "калібри" у ракетній атаці по Києву і як Україна майже з нуля розбудовує власні військово-морські сили — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

За попередніми даними у ракетній атаці по Києву 2 січня Росія випустила 3 "калібри", крилаті ракети морського базування. Таки змогли налагодити логістику із окупованого Криму до Новоросійська?

— Це ще треба уточнити, але незважаючи на проблеми, які у них були із логістикою, на деяких одиницях у них "калібри" залишалися. Звісно, не у такій кількості, якби хотів наш ворог. Але наразі немає підтвердженої інформації, що він знайшов спосіб завантажити ці ракети на ракетоносії. Скоріш за все, вони цю проблему досі не вирішили.

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І враховуючи масованість останніх ракетних атак, якщо би вони мали змогу, повірте, вони би обов'язково запустили "калібри". Єдина причина, чому вони цього не зробили — неможливість.

Три доби у Чорному морі ворог тримав 3 ракетоносії із загальним залпом у 20 "калібрів". Яка ситуація наразі?

— Враховуючи сприятливість погодних умов, станом на ранок 3 січня ми не спостерігаємо жодного носія калібрів у морі. В акваторії Чорного моря перебуває три бойові кораблі і стандартно — один в акваторії Азовського.

Пуски крилатих ракет "калібр". Фото: росЗМІ

Чи можуть українські морські дрони завдавати ударів по російським ракетоносіям під час їхнього перебування у морі?

— Технічна можливість бути може. Дронів у нас різноманітна кількість і їх використовують всі Сили Оборони.

Відповідно у разі можливості, така операція буде проведена. Так, ворог це про це знає, не варто його не дооцінювати. Він теж веде розвідку, спостереження, вчиться на своїх помилках і шукає спосіб нам протидіяти. Йде боротьба ідей, думок та військового інтелекту.

В ніч на 26 грудня Україна знищила великий десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Який зиск ми отримали?

— Знищення таких великих потужних одиниць, яка здатна перевозити вантаж до 300 тон (наприклад, 10 танків), велику чисельність особового складу (більше 300 осіб) та техніки — завжди нам у плюс.

Останнім часом ворог використовував такі великі кораблі в якості мобільного складу боєкомплекту, забезпечував вирішення різних логістичних питань, що також дозволяло йому роззосередити свій БК з метою його збереження. Такі одиниці зараз відіграють суттєву роль у перебігу бойових дій.

Відомо, яку кількість десанту та БК було знищено?

— Ця інформація ще потребує уточнення. За попередніми даними, там як мінімум перебував екіпаж, майже 90 осіб. Знову ж таки, за попередніми даними, загиблими можна вважати дві третини складу.

Знищення "Новочеркаська". Фото: ТГ-канали

Росіяни ж завжди кажуть на чорне біле, але не слід забувати, що Феодосія — не таке вже і велике місто. Приховати такі втрати було би важко. Тим більше багато хто встиг зафільмувати вибух. До речі, цих осіб пізніше переслідували. Тому приховати таку велику втрату РФ було би дуже складно.

Чи перевозив "Новочеркаськ" БК та шахеди?

— Про шахеди поки що не можемо підтвердити інформацію. Але судячи із характеру детонації, окрім штатного озброєння, а там його було досить багато.

Наприклад, ракет до установки Град штатно має бути 320 одиниць, десятки тисяч снарядів для інших видів озброєння також штатні. Так от, схоже, що цей десантний корабель використовувався у якості плавучого складу БК. Але що саме там перебувало — підтвердити не можемо.

Проте ми дійшли висновку, що на його борту, окрім штатного, перебувала досить велика кількість озброєння, яке він тримав саме у якості вантажу.

Знищений "Новочеркаськ" став вже 26-м по рахунку знищеним кораблем РФ?

— Загалом знищено 3 великі десантні кораблі, 4 перебувають у ремонті, залишилося ще 6.

Чорноморський флот РФ. Фото: УНИАН

Пошкоджених більше 20 одиниць, знищених — більше 10. Але слід розуміти різницю "виведений із ладу", "пошкоджений" і "знищений". Знищеним можна вважати корабель, який вже не може в подальшому експлатуватися. Це "Новочеркаськ", "Саратов".

А от "Мінськ" ми вважаємо таким, що не підлягає реставрації та відновленню. Тим не менше Росія продовжує його кудись тягати. Зрізали надбудову на ньому. І хоча це не має ніякого економічного сенсу та військової доцільності, адже такі кораблі мають великий відсоток зносу обладнення, навіть в якості якогось символічного жесту, росіяни можуть пробувати відновити його. Ремонт займе роки. По факту, він вибув із участі у бойових діях.

Проте підбивати підсумки ще рано, зробимо це після закінчення війни.

Наша ціль — повна відсутність присутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. Нам є куди йти.

Скільки ракетоносіїв є у складі Чорноморського Флоту РФ?

— Чисельність так само коливається, в залежності від технічного стану, бойової готовності. Але в середньому це 10 одиниць. Є одиниці, які є носіями цих крилатих ракет.

Наприклад, малі ракетні кораблі проекту "каракур". Їх є як мінімум 3. Це "Циклон", який зараз використовують у якості корабля-прикриття оборони у Севастопольській бухті, "Амур" і "Туча", які наразі перебувають біля Новоросійська на випробуваннях. Це також ракетоносії, хоча вони жодного разу не стріляли крилатими ракетами типу "калібр".

Російський ракетоносій. Фото: росЗМІ

Є ще 4 підводні човни "Адмірал С" і "Адмірал Макаров". Середня кількість складає 10 одиниць. 4 із них мають по 4 пускові шахти, а решта носіїв — по 8.

Але єдині кораблі, які використовує РФ у Чорному морі у цій війні, — це носії крилатих ракет. Решта кораблів, бойове ядро Чорноморського Флоту, — більше 30 одиниць разом із носіями. Всі вони є пріоритетними цілями для нас. Так, ми можемо знищити умовний катер класу "тунець", "серна" чи "акула". Це невеличкі цілі, але за нагоди ми обов'язково до них доберемось. У пріоритеті — великі кораблі і носії крилатих ракет.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа відзначив, що знищення у тому числі "Новочеркаська" унеможливіть висадку десанту. Тобто росіяни все ще планували таку операцію?

— Висадка морського десанту — є найскладнішою морською операцією. Зазвичай, вона не відбувається в якості самостійної операції, лише як складова загальної наступальної операції у сукупності із сухопутним компонентом.

Тому є кілька причин, через що це наразі практично унеможливлено. Звісно, це і саме знищення кораблів, бо фактично це два батальйони морської піхоти, які вони вже не висадять на берег.

До того ж ворог не зміг досягнути та розвинути успіхів у Миколаївській області, його відкинуто на лівий берег, тому мова про наступ суходолом не йде. Подібна операція зараз була би беззмістовною, схожа на самогубство.

Час від часу в Криму лунать повітряні тривоги. Інколи це на нашу користь, але інколи там тихо. То Україна постійно завдає ударів чи окупанти відпрацьовують захист?

— Сигнал тривоги — це реакція на можливі події. Якщо ворог проводить подібні заходи, відповідно він реагує на небезпеки. Час від часу вони перекривають Кримський міст, проводять різні заходи і роблять це, коли відчувать небезпеку або мають інформацію чи навіть впевненість в атаці.

Як наразі працює зерновий коридор без РФ?

— Станом на зараз це вже більше 400 суден, вже досить серйозні об'єми, які можна порівнювати із об'ємами до початку повномасштабного вторгнення. Проте з єдиною різницею. Так, наші потужності використовуються, але при цьому не використовуються порти, які були задіяні раніше. Це порти Миколаєва та Херсона.

Зерновий коридор. Фото: censor.net

Задіяти їх наразі — неможливо. Це зона бойових дій. Судовласники та екіпажі суден не можуть так ризикувати. Плюс там є мінна небезпека, тому дані порти заблоковані.

Окрім цього з початку війни Україна практично з нуля розбудовує свої Військово-Морські Сили. Як цей процес просувається?

— Цього року очікуємо побачити у строю перший корвет класу "ада" — "Іван Мазепа". Екіпаж навчається. Але його місцеперебування і застосування буде таємницею.

Другий корвет буде спущений на воду наступного року. Набувають спроможності інші підрозділи — протимінний дивізіон, бригада дронів, річкова флотилія, яка має як мінімум два дивізіони.

Наші моряки чатуть як і в акваторії Дніпра, так і виконують там бойові завдання, забезпечуючи бойову діяльність морської піхоти, яка теж входить до складу ВМС, забезпечують прикриття ППО на Дніпрі у Києві і решту, про що наразі говорити не можна. Розбудова продовжується, люди навчаються.