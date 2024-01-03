Украина вытеснит РФ из Черного моря: интервью Плетенчука

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Media Center Украина

Что именно могло находиться на борту уничтоженного десантного корабля "Новочеркасск", действительно ли РФ применила "калибры" в ракетной атаке по Киеву и как Украина почти с нуля строит собственные военно-морские силы — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

По предварительным данным в ракетной атаке по Киеву 2 января Россия выпустила 3 "калибра", крылатые ракеты морского базирования. Они смогли наладить логистику из оккупированного Крыма в Новороссийск?

— Это еще нужно уточнить, но, несмотря на проблемы, которые у них были с логистикой, на некоторых единицах "калибры" оставались. Конечно, не в таком количестве, как бы им хотелось. Но пока нет подтвержденной информации, что они нашли способ загрузить эти ракеты на ракетоносители. Скорее всего они эту проблему до сих пор не решили.

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И учитывая массированность последних ракетных атак, если бы они имели возможность, поверьте, они обязательно запустили бы "калибры". Единственная причина, почему этого не сделано – невозможность.

Трое суток в Черном море враг держал 3 ракетоносителя с общим залпом в 20 "калибров". Какая ситуация сейчас?

— Учитывая благоприятность погодных условий, на утро 3 января мы не наблюдаем ни одного носителя "калибров" в море. В акватории Черного моря находятся три боевых корабля и стандартно — один в акватории Азовского.

Пуска крылатых ракет "калиб". Фото: РосСМИ

Могут ли украинские морские дроны наносить удары по российским ракетоносителям во время их пребывания на море?

— Техническая возможность может быть. Дронов у нас разное количество и их используют все Силы Обороны.

Соответственно в случае возможности такая операция будет проведена. Да, враг это об этом знает, не стоит его недооценивать. Он тоже ведет разведку, наблюдение, учится на своих ошибках и ищет способ нам противодействовать. Идет борьба идей, мыслей и военного интеллекта.

В ночь на 26 декабря Украина уничтожила крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск". Какую выгоду мы получили?

— Уничтожение таких крупных мощных единиц, способных перевозить груз до 300 тонн (например, 10 танков), большую численность личного состава (более 300 человек) и техники — всегда нам в плюс.

В последнее время враг использовал такие крупные корабли в качестве мобильного состава боекомплекта, обеспечивал решение разных логистических вопросов, что также позволяло ему рассредоточить свой БК с целью сохранения. Такие единицы сейчас играют существенную роль в ходе боевых действий.

Известно, какое количество десанта и БК было уничтожено?

— Эта информация еще нуждается в уточнении. По предварительным данным, там как минимум находился экипаж, около 90 человек. Опять же, по предварительным данным, погибшими можно считать две трети состава.

Уничтожение "Новочеркасска". Фото: ТГ-каналы

Россияне всегда говорят на черное белый, но не следует забывать, что Феодосия — не такой уж и большой город. Скрыть такие потери было бы тяжело. Тем более многие успел заснять взрыв. Кстати, этих лиц позже преследовали. Поэтому скрыть столь большую потерю РФ было бы очень сложно.

Перевозил ли "Новочеркасск" БК и шахеды?

— О шахедах пока не можем подтвердить информацию. Но судя по характеру детонации, кроме штатного вооружения, там его было достаточно много.

К примеру, ракет к установке "Град" штатно должно быть 320 единиц, десятки тысяч снарядов для других видов вооружения тоже штатного. Похоже, что этот десантный корабль использовался в качестве плавучего состава БК. Но что там находилось — подтвердить не можем.

Однако мы пришли к выводу, что на его борту, кроме штатного, находилось достаточно большое количество вооружения, которое он держал именно в качестве груза.

Уничтоженный "Новочеркасск" стал уже 26-м по счету уничтоженным кораблем РФ?

— Всего уничтожено 3 больших десантных корабля, 4 находится в ремонте, осталось еще 6.

Черноморский флот РФ. Фото: Униан

Повреждены более 20 единиц, уничтожены — более 10. Но следует понимать разницу "выведен из строя", "поврежден" и "уничтожен". Уничтоженным можно считать корабль, который уже не может в дальнейшем возмещаться. Это "Новочеркасск", "Саратов".

А вот "Минск" мы считаем не подлежащим реставрации и восстановлению. Тем не менее, Россия продолжает его куда-то таскать. Срезали надстройку на нем. И хотя это не имеет никакого экономического смысла и военной целесообразности, ведь такие корабли имеют большой процент износа оборудования, даже в качестве символического жеста, россияне могут пробовать восстановить его. Ремонт займет годы. По факту он выбыл из участия в боевых действиях.

Однако подводить итоги еще рано, сделаем это после окончания войны.

Наша цель – полное отсутствие присутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей. Нам есть куда идти.

Сколько ракетоносителей в составе Черноморского Флота РФ?

— Численность так же колеблется в зависимости от технического состояния боевой готовности. Но в среднем это 10 единиц. Есть единицы, являющиеся носителями этих крылатых ракет.

К примеру, малые ракетные корабли проекта "каракур". Их как минимум 3. Это "Циклон", который сейчас используют в качестве корабля-прикрытия обороны в Севастопольской бухте, "Амур" и "Туча", которые находятся у Новороссийска на испытаниях. Это тоже ракетоносители, хотя они ни разу не стреляли крылатыми ракетами типа "калибр".

Российский ракетоноситель. Фото: РосСМИ

Есть еще 4 подлодки "Адмирал С" и "Адмирал Макаров". Среднее количество составляет 10 единиц. 4 из них имеют по 4 пусковые шахты, а остальные носители — по 8.

Но единственные корабли, которые используют РФ в Черном море в этой войне, — это носители крылатых ракет. Остальные корабли, боевое ядро Черноморского Флота, — более 30 единиц вместе с носителями. Все они являются приоритетными целями для нас. Да, мы можем уничтожить условный катер класса "тунец", "серна" или "акула". Это небольшие цели, но по случаю мы обязательно доберемся до них. В приоритете – большие корабли и носители крылатых ракет.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что уничтожение в том числе "Новочеркасска" исключит возможность высадки десанта. То есть, россияне все еще планировали такую операцию?

— Высадка морского десанта является самой сложной морской операцией. Обычно она не происходит в качестве самостоятельной операции, только как составляющая общей наступательной операции в совокупности с сухопутным компонентом.

Поэтому есть несколько причин, по которым это практически невозможно. Конечно, это и само уничтожение кораблей, потому что фактически два батальона морской пехоты, которые они уже не высадят на берег.

К тому же враг не смог достичь и развить успехи в Николаевской области, он отброшен на левый берег, поэтому речь о наступлении по суше не идет. Подобная операция сейчас была бы бессодержательной, похожей на самоубийство.

Иногда в Крыму раздаются воздушные тревоги. Иногда это в нашу пользу, но иногда там тихо. Так Украина постоянно наносит удары или оккупанты отрабатывают защиту?

— Сигнал тревоги – это реакция на возможные события. Если враг проводит подобные мероприятия, соответственно, он реагирует на опасности. Время от времени они перекрывают Крымский мост, проводят разные мероприятия и делают это, когда ощущают опасность или имеют информацию или даже уверенность в атаке.

Как работает зерновой коридор без РФ?

— На сегодняшний день это уже более 400 судов, уже достаточно серьезные объемы, которые можно сравнивать с объемами до начала полномасштабного вторжения. Однако с единственной разницей. Да, наши мощности используются, но при этом не используются ранее задействованные порты. Это порты Николаева и Херсона.

Зерновой коридор. Фото: censor.net

Задействовать их пока невозможно. Это зона боевых действий. Судовладельцы и экипажи судов не могут рисковать так. Плюс там есть минная опасность, поэтому данные порты заблокированы.

Кроме этого, с начала войны Украина практически с нуля перестраивает свои Военно-Морские Силы. Как этот процесс продвигается?

— В этом году ожидаем увидеть в строю первый корвет класса "Ада" — "Иван Мазепа". Экипаж учится. Но его местонахождение и применение будет тайной.

Второй корвет будет спущен на воду в следующем году. Работают другие подразделения — противоминный дивизион, бригада дронов, речная флотилия, которая имеет как минимум два дивизиона.

Наши моряки дежурят как и в акватории Днепра, так и выполняют там боевые задания, обеспечивая боевую деятельность морской пехоты, которая тоже входит в состав ВМС, обеспечивают прикрытие ПВО на Днепре в Киеве и остальное, о чем говорить пока нельзя. Развитие продолжается, люди учатся.