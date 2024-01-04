У ВМС прокоментували пуски "Калібрів" по Україні

Спікер ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Media Center Ukraine

Днями, 2 січня, Росія атакувала Київ ракетами, випустивши по місту 3 "Калібри". Зважаючи на масованість обстрілів, наразі не можна підтвердити, що ворог зміг налагодити логістику із окупованого Криму до Новоросійська. Адже, навіть за найменшої можливості РФ використала б даний вид озброєнь у більшій кількості.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

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"Незважаючи на проблеми, які у них були із логістикою, на деяких одиницях у них "Калібри" залишалися. Звісно, не у такій кількості, якби хотів наш ворог. Але наразі немає підтвердженої інформації, що він знайшов спосіб завантажити ці ракети на ракетоносії. Скоріш за все, вони цю проблему досі не вирішили", — резюмував Плетенчук.

Спікер ВМС розповів, що за наявності більшої кількості "Калібрів", Росія обов'язково запустила б ці ракети. Єдина причина, чому цього не трапилось — неможливість.

ВМС має можливість атакувати ракетоносії РФ у відповідь

Разом з тим, за словами Плетенчука, У ВМС є технічна можливість завдавати ударів по російським ракетоносіям під час їхнього перебування у Чорному морі.

"Дронів у нас різноманітна кількість і їх використовують всі Сили Оборони. Відповідно у разі можливості, така операція буде проведена. Так, ворог це про це знає, не варто його не дооцінювати. Він теж веде розвідку, спостереження, вчиться на своїх помилках і шукає спосіб нам протидіяти. Йде боротьба ідей, думок та військового інтелекту", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, 2 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовали влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Пізніше у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі столиці та оприлюднили момент влучання.