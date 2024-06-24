Атака на Ейск — ВСУ уничтожили десятки дронов русских

В ВМС раскрыли потери россиян во время атаки дронов на Ейск
Силы обороны 21 июня совершили успешную атаку на военный полигон в российском городе Ейск. Армия России понесла потери, в том числе и в живой силе.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Украины.
Потери россиян в Ейске
По уточненным данным, россияне потеряли десятки беспилотников и дронов.
"Были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО. Военная часть №33859 в городе Ейск Краснодарского края. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БпЛА разных видов", — говорится в сообщении.
В сотрудничестве со Службой безопасности Украины бойцы ВМС уничтожили:
- 20 дронов-камикадзе "Shahed-136"/"Герань-2"
- 50 ударных БпЛА "Ланцет"
- 40 разведывательных БпЛА "ZALA"
- 10 разведывательных БпЛА "SuperCam"
Отмечается, что также была поражена живая сила противника.
"Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги", — подытожили в ВМС.
Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.
Впоследствии в Генштабе заявили, что украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям окупантов.
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