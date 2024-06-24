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В ВМС раскрыли потери россиян во время атаки дронов на Ейск

24 июня 2024 22:07
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Ейск — ВСУ уничтожили десятки дронов русских
Украинский военный следит за ситуацией на море. Фото: Командование морской пехоты
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Силы обороны 21 июня совершили успешную атаку на военный полигон в российском городе Ейск. Армия России понесла потери, в том числе и в живой силе.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Украины.

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По уточненным данным, россияне потеряли десятки беспилотников и дронов.

"Были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО. Военная часть №33859 в городе Ейск Краснодарского края. Это заведение занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БпЛА разных видов", — говорится в сообщении.

В сотрудничестве со Службой безопасности Украины бойцы ВМС уничтожили:

  • 20 дронов-камикадзе "Shahed-136"/"Герань-2"
  • 50 ударных БпЛА "Ланцет"
  • 40 разведывательных БпЛА "ZALA"
  • 10 разведывательных БпЛА "SuperCam"

Отмечается, что также была поражена живая сила противника.

"Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги", — подытожили в ВМС.

Атака дронов на Ейск
Потери россиян при атаке дронов на Ейск. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, в ночь на 21 июня в городе Ейск Краснодарского края России произошла атака дронов на местный военный аэродром. Очевидцы сообщали о пожаре после взрывов.

Впоследствии в Генштабе заявили, что украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям окупантов.

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