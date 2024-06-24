Атака на Єйськ — ЗСУ знищили десятки дронів росіян

Український військовий спостерігає за ситуацією на морі. Фото: Командування морської піхоти

Сили оборони 21 червня здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Армія Росії має втрати, зокрема, і живій силі.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил України.

Читайте також:

Втрати росіян в Єйську

За уточненими даними, росіяни втратили десятки безпілотників та дронів.

"Було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО. Військова частина №33859 у місті Єйськ Краснодарського краю. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БпЛА різних видів", — йдеться у повідомленні.

У співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС знищили:

20 дронів-камікадзе Shahed-136/"Герань-2"

50 ударних БПЛА "Ланцет"

40 розвідувальних БпЛА ZALA

10 розвідувальних БпЛА SuperCam

Зазначається, що також було уражено живу силу противника.

"Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги", — підсумували у ВМС.

Втрати росіян під час атаки дронів на Єйськ. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня в місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром. Очевидці повідомляли про пожежу після вибухів.

Згодом у Генштабі заявили, що українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.