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У ВМС розкрили втрати росіян під час атаки дронів на Єйськ

24 червня 2024 22:07
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Єйськ — ЗСУ знищили десятки дронів росіян
Український військовий спостерігає за ситуацією на морі. Фото: Командування морської піхоти
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Сили оборони 21 червня здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Армія Росії має втрати, зокрема, і живій силі.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил України.

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За уточненими даними, росіяни втратили десятки безпілотників та дронів.

"Було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО. Військова частина №33859 у місті Єйськ Краснодарського краю. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БпЛА різних видів", — йдеться у повідомленні.

У співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС знищили:

  • 20 дронів-камікадзе Shahed-136/"Герань-2" 
  • 50 ударних БПЛА "Ланцет" 
  • 40 розвідувальних БпЛА ZALA
  • 10 розвідувальних БпЛА SuperCam 

Зазначається, що також було уражено живу силу противника.

"Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги", — підсумували у ВМС.

Атака дронів на Єйськ
Втрати росіян під час атаки дронів на Єйськ. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня в місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром. Очевидці повідомляли про пожежу після вибухів.

Згодом у Генштабі заявили, що українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.

війна
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Росія
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