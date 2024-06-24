Атака на Єйськ — ЗСУ знищили десятки дронів росіян

У ВМС розкрили втрати росіян під час атаки дронів на Єйськ
Сили оборони 21 червня здійснили успішну атаку на військовий полігон у російському місті Єйськ. Армія Росії має втрати, зокрема, і живій силі.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил України.
Втрати росіян в Єйську
За уточненими даними, росіяни втратили десятки безпілотників та дронів.
"Було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО. Військова частина №33859 у місті Єйськ Краснодарського краю. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БпЛА різних видів", — йдеться у повідомленні.
У співпраці зі Службою безпеки України бійці ВМС знищили:
- 20 дронів-камікадзе Shahed-136/"Герань-2"
- 50 ударних БПЛА "Ланцет"
- 40 розвідувальних БпЛА ZALA
- 10 розвідувальних БпЛА SuperCam
Зазначається, що також було уражено живу силу противника.
"Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги", — підсумували у ВМС.
Нагадаємо, в ніч проти 21 червня в місті Єйськ Краснодарського краю Росії відбулась атака дронів на місцевий військовий аеродром. Очевидці повідомляли про пожежу після вибухів.
Згодом у Генштабі заявили, що українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.
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