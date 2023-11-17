В ВМС спрогнозировали, при каких условиях ВСУ смогут держать Крым под огневым контролем

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Media Center Украина

Украина может взять временно оккупированный Крым под огневой контроль в любой момент, но ситуация все же будет оставаться нестабильной. Безопасным Азово-Черноморский регион можно будет назвать только после освобождения всех оккупированных территорий.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Новини.LIVE.

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"Взять Крым под огневой контроль можем в любой момент. Но вопрос в том, когда мы сможем называть эту ситуацию устойчивой?" — говорит спикер ВМС.

По словам Плетенчука, безопасным Азово-Черноморский регион можно будет назвать только после освобождения всех наших оккупированных территорий и развертывания наших береговых войск на юге Донецкой Запорожской, Херсонской областей и непосредственно по всему Крыму.

Он пояснил, что это позволит нам держать под огневым контролем наши территориальные воды, к которым относится и Керченский пролив. А уже после этого можно будет говорить об определенном периметре безопасности и в Азовском море.

"Даже после войны Россия будет присутствовать в Азово-Черноморском регионе. Однако наша оборона должна начинаться у берегов нашего врага. Гораздо сложнее выстраивать ее, когда враг подошел к твоему берегу", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, недавно в украинской разведке показали кадры уникальной спецоперации наших военных в Крыму. Воины добирались на полуостров на гидроциклах.