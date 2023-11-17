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У ВМС спрогнозували, за яких умов ЗСУ зможуть тримати Крим під вогневим контролем

17 листопада 2023 12:20
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У ВМС спрогнозували, за яких умов ЗСУ зможуть тримати Крим під вогневим контролем
Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Media Center Ukraine
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Україна може взяти тимчасово окупований Крим під вогневий контроль у будь-яку мить, але ситуація все ж залишатиметься нестабільною. Безпечним Азово-Чорноморський регіон можна буде назвати лише після звільнення всіх наших окупованих територій.

Про це розповів спікер Військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Новини.LIVE. 

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"Взяти Крим під вогневий контроль можемо у будь-який момент. Але питання в тому, коли ми зможемо називати цю ситуацію сталою?" — каже спікер ВМС.

За словами Плетенчука, безпечним Азово-Чорноморський регіон можна буде назвати лише після звільнення всіх наших окупованих територій і розгорнення наших берегових військ на півдні Донеччини, Запоріжжі, Херсонщині і безпосередньо по всьому Криму.

Він пояснив, що це дасть нам змогу тримати під вогневим контролем наші територіальні води, до яких належить і Керченська протока. А вже після цього можна буде говорити про певний периметр безпеки і в Азовському морі.

"Навіть після війни Росія буде присутня в Азово-Чорноморському регіоні. Проте наша оборона має починатися біля берегів нашого ворога. Набагато складніше вибудовувати її, коли ворог підійшов до твого берега", — наголосив Плетенчук. 

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці показали кадри унікальної спецоперації наших військових в Криму. Воїни добирались на півострів на гідроциклах.

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