В ВМС Украины прокомментировали планы России построить подводный тоннель в Крым

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал планы России построить подводный тоннель в Крым. По его словам, такой проект выглядит "нежизнеспособно".

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Особенности строительства такого тоннеля

"Строительство подобных проектов в развитых странах занимает несколько лет, также важна стоимость строительства такого тоннеля. Проверить эту информацию невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным", — подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что РФ не сможет скрыть его строительство.

"Конечно, невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому, независимо от того, правдива ли ситуация, планировалась ли, скрыть это невозможно", — объяснил спикер ВМС.

Что об этом известно

Российские и китайские бизнесмены, тесно связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия — Крым. В РФ очень обеспокоены безопасностью Крымского моста, поскольку он дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.

Напомним, Дмитрий Плетенчук ранее рассказал, что на 15 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили 27 морских целей Черноморского флота РФ. Из них 15 единиц были уничтожены, остальные 12 повреждены.