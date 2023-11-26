У ВМС України прокоментували плани Росії побудувати підводний тунель до Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував плани Росії збудувати підводний тунель до Криму. За його словами, такий проєкт має "нежиттєздатний" вигляд.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Особливості будівництва такого тунелю

"Будівництво подібних проєктів у розвинених країнах триває декілька років, також важлива вартість спорудження такого тунелю. Перевірити цю інформацію неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним", — наголосив Плетенчук.

Він додав, що РФ не зможе приховати його будівництво.

"Звісно, що неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому, незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася, приховати це неможливо", — пояснив речник ВМС.

Що про це відомо

Російські та китайські бізнесмени, які тісно пов'язані з урядом, таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим. У РФ дуже стурбовані щодо безпеки Кримського мосту, оскільки він двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Нагадаємо, Дмитро Плетенчук раніше розповів, що станом на 15 листопада Збройні сили України знищили 27 морських цілей Чорноморського флоту РФ. З них 15 одиниць було знищено, решту 12 пошкоджено.